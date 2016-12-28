Ждать ветра, мокрого снега и дождя! Читайте прогноз от pogoda.ee.

Среда, 28.12:.

Днем: Небольшая и переменная облачность. До обеда местами снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 7-12, порывы 17, на побережье до 20 м/с, после обеда постепенно ослабеет. Температура воздуха -2..+2°C, после обеда понизится.

Четверг, 29.12:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 1-7 м/с.Температура воздуха -1..-7°C. Утром облачность уплотнится. Ветер изменит направление на юго-западное и усилится.

Днем: В основном облачно. После обеда осадки. Ветер юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха повысится до 0..+5°C.

Пятница, 30.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами 15, после обеда на островах 18 м/с. Температура воздуха +2..+6°C.

Суббота, 31.12:

Ночью: Облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 6-13, на побережье порывами 16 м/с. Температура воздуха +2..+6°C.

Днем: Облачно. Во многих местах дождь. Ветер юго-западный, западный 6-13, на побережье порывами 16, во второй половине дня до 20 м/с. Температура воздуха +4..+7°C.