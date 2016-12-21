Вот такую безрадостную погоду обещают нам синоптики от pogoda.ee. Впрочем, поживем — увидим. Быть может, природа передумает.

Четверг, 22.12:

Ночью: Облачно. Местами небольшой дождь, по востоку Эстонии возможен мокрый снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с, во второй половине дня кратковременное ослабление. Температура воздуха +1..+5°C.

Пятница, 23.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

Суббота, 24.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Юго-западный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

Днем: Облачно. Дождь, мокрый снег, на востоке республики возможен и снег. Юго-западный, южный ветер 7-12, порывы 17, на островах и побережье 13-17, порывы до 23 м/с. Температура воздуха +1..+6°C.

Воскресенье, 25.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь или мокрый снег. Юго-западный, западный ветер ослабеет 5-11, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня преимущественно без осадков, во второй во многих местах пройдет дождь или мокрый снег. Юго-западный, западный ветер 5-11 м/с. Температура воздуха +1..+4°C