Предрождественская неделя: погода будет "как обычно"?

Погода будет, что называется, как обычно: мокрый снег и дождь. Читайте прогноз от pogoda.ee.

Вторник, 19.12:

Днем: Облачно с прояснениями. Утром во многих местах дождь, мокрый снег. Во второй половине дня без существенных осадков. Местами гололед. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+2, на островах до +4°C.

Среда, 20.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха 0..-4, местами -7, на островах до +2°C.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 3-9 м/с, во второй половине дня на островах и северо-западном побережье усилится 5-11, порывы 14 м/с. Температура воздуха -4..+1, на островах до +3°C.

Четверг, 21.12:

Ночью: Облачно. В Западной Эстонии начнется снег, мокрый снег, также и дождь. Осадки распространятся дальше на восток. В Центральной Эстонии местами возможен туман и гололед! На востоке возможна метель. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха в Западной Эстонии 0..+4, на востоке -1..-5°C.

Днем: Преимущественно облачно. Cнег, мокрый снег, местами также и дождь. Кое-где гололед! Вечером, начиная с северо-запада, осадки пойдут на убыль. Ветер юго-западный, южный 4-10, утром на островах и побережье порывами 14 м/с, к вечеру, начиная с Западной Эстонии, ветер повернет к северо-западу. Температура воздуха -1..+4°C.

Пятница, 22.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западных направлений 5-11 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах до +2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег, мокрый снег или дождь. Ветер западных направлений 5-11 м/с. Температура воздуха -1.. +3°C.