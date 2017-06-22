Предупреждаем: прогноз погоды на ближайшие дни и ночи — неутешительный

Увы, ожидается дождь, возможны грозы, передает pogoda.ee.

Четверг, 22.06:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 4-10, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

Пятница, 23.06:

Ночью: Ясная или малоблачная погода, преимущественно без осадков. Преобладает северо-западный, западный ветер 1-8 м/с, утром на островах повернет к юго-востоку. Температура воздуха 5..10, на островах местами до 14°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. На материке северо-западный, западный ветер, на островах ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 14..19°C.

Суббота, 24.06:

Ночью: Переменная облачность. Во второй половине ночи на островах начнется дождь. Ветер повернет к юго-востоку, югу 2-7 м/с. Температура воздуха 4..9, на островах и западном побержье 10..14°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 14..17°C.

Воскресенье, 25.06:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5-11 м/с. Температура воздуха 9..14°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 15..20°C.