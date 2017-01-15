Центр дорожной информации предупреждает, что из-за близкой к нулю температуры благоприятные условия для образования гололеда. Ночью может образоваться туман.

Во второй половине дня проезжаемость на государственных дорогах хорошая. Местами идет небольшой снег, обобщил ситуацию Центр дорожной информации.

Из-за близкой к нулю температуры благоприятные условия для образования гололеда, согласно прогнозам погоды, дорожные условия в ближайшие часы существенно не изменятся, но ночью может образоваться туман.

Напоминание водителям для движения в зимних дорожных условиях: держите дистанцию больше обычной! Большая дистанция и меньшая скорость езды в случае возникновения опасности дают дополнительное время, необходимое, чтобы среагировать.