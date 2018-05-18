Предупреждение: предсказанная синоптиками гроза пришла в Эстонию

Delfi вчера писал, что неожиданно пришедшее в Эстонию лето вскоре закончится очень характерным для лета образом, а именно, к нам придет гроза.

Метеослужба предсказывала, что ночью местами пройдут кратковременные дожди, с большей вероятностью на островах, и в Южной Эстонии гроза. Днем осадки обширные, самые сильные осадки и гроза на востоке от линии Пярну-Кунда.

Государственная метеослужба опубликовала сегодня в 6:45, что утром гроза в основном на Хийумаа и северо-западном побережье. Днем гроза в основном в центральной и южной части Эстонии.

Грозе могут сопутствовать сильные порывы ветра, местами сильные осадки.