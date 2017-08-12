Предупреждение! Вечером Эстонию накроет гроза

Эстонские синоптики передали предупреждение о грозе, которая во второй половине дня ожидается в районе островов у западного побережья страны.

Вечером грозовые облака распространятся на всю территорию Эстонии с запада на восток. Ливень, грозовые разряды и порывы ветра местами могут быть особенно сильными, возможен град.

В субботу ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами кратковременный дождь, во второй половине дня зона осадков расширится, возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-10 м/с, на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от +25 до +30 градусов тепла, на побережье до +23 градусов.