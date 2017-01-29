По сообщения Центра дорожной информации, во второй половине дня дорожное покрытие на основных и крупнейших опорных шоссе преимущественно влажное и мокрое.

Согласно прогнозу погоды, вечером и ночью во многих местах пойдет снег, мокрый снег, на островах и западном побережье также дождь. Ночью во многих местах сохранится туман (с видимостью 200-500 метров) и будет гололед.

“Будьте осторожны, передвигаясь вечером и в ночные часы!“ — предупреждает Центр дорожной информации и призывает водителей запастись временем: шоссе — не место, чтобы наверстывать свой дневной временной график.

Дополнительную информацию о дорожных условиях смотрите на http://www.tarktee.ee или звоните на короткий номер дорожной информации 1510