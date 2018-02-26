Приближение весны ознаменуется снегом, ветром и метелью

Несмотря на то, что через два дня наступит календарная весна, по данным синоптиков, в ближайшие две недели потепления не ожидается.

В понедельник днем — облачная с прояснениями погода. Во многих районах снег, местами метель. Ветер северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывами 14, вечером до 17 м/с. Температура воздуха -5..-11°С.

Вторник, 27.02:

Ночью: Погода с переменной облачностью. Местами снег и метель. Северо-восточный ветер 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха -18..-24, на побережье местами около -15°С.

Днём: Погода с переменной облачностью. Местами снег, метель. Северо-восточный ветер 5-12, на островах и побережье порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха -13..-19°С.

Среда, 28.02:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, на побережье местами облачно и небольшой снег. Северо-восточный, восточный ветер 5-10, на островах и побережье порывами до 12-15 м/с. Температура воздуха -20..-26, на побережье местами -13..-18°С.

Днём: Переменная облачность, без существенных осадков. Северо-восточный ветер 5-12, на островах и побережье порывами 14-16 м/с. Температура воздуха -11..-16, на побережье местами до -8°С.

Четверг, 01.03:

Ночью: Переменная облачность. Местами небольшой снег. Северо-восточный, восточный ветер 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -13..-19°С.

Днём: Переменная облачность. Местами небольшой снег. К вечеру облачность уплотнится, повсеместно пройдет снег. Ветер северо-восточный, восточный 5-10, вечером на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -9..-14°С.

По данным портала Gismeteo, в ближайшие две недели в Таллинне будет минусовая температура.