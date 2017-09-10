Придет ли бабье лето? Какая погода будет в ближайшие дни

Читайте прогноз погоды на первую половину предстоящей недели.

В понедельник ночью облачно и дождливо, пишет pogoda.ee. В основном на юго-востоке в начале ночи возможна гроза. К утру облачность уменьшится и дождей станет меньше. Юго-западный, западный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха 10..15°C. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером с юга подойдет новая зона осадков. Юго-западный ветер сменится юго-восточным 3-9 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Во вторник ночью облачная дождливая погода. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 12..16°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха 16..19, на юго-востоке Эстонии до 22°C.

В среду ночью облачно с прояснениями. Дожди преимущественно по восточной половине Эстонии. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 11..15°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. К вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-южный 4-10 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

В четверг ночью облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и западном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 8..13°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный 5-11, на островах и западном побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 13..17°C.