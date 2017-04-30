Придет ли долгожданное тепло? Читайте, какая погода будет в первые дни мая

Несмотря на то, что уже начинается май, в ближайшие четыре дня настоящего тепла не предвидится: ночами по-прежнему возможны заморозки, а днем температура воздуха будет не выше 12-15 градусов. Но есть и хорошая новость — осадков в начале недели не ожидается.

В понедельник ночью ясная или малооблачная погода, без осадков, пишет pogoda.ee. Ветер юго-западный 4-10, в начале ночи на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+3°C. Днем в Западной Эстонии сохранится ясная погода. На востоке небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-7, на северном побережье 5-11 м/с. Температура воздуха 9…14, на побережье местами 5..7°C.

Во вторник ночью ясно или небольшая облачность. Без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4°C. Днем ясно или небольшая облачность. Без осадков. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 5..7°C.

В среду ночью ясно или небольшая облачность. Без осадков. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+5°C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье местами 5..7°C.

В четверг ночью ясно или небольшая облачность. Без осадков. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+4°C. Днем небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 9..12, на побережье местами 5°C.