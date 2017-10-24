Приготовьте зонт: ближайшие дни обещают быть мокрыми и снежными

Согласно прогнозу, в ближайшие три дня Эстонию ожидают снег, мокрый снег и дождь. Во всяком случае, зонтик лучше взять с собой.

Среда, 25.10:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-11, на островах порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..-6, на островах до +4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. В конце дня на островах и западном побережье пойдет мокрый снег, снег и дождь. Ветер восточный, юго-восточный 8-13, порывами 15, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха 1..4, на островах до 6°C.

Четверг, 26.10:

Ночью: Облачно. Мокрый снег и снег, на островах и дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-12, на островах порывами 15, в начале ночи до 20 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах до +6°C.

Днем: Облачно. Мокрый снег и снег, на островах и дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-12, на островах порывами 15 м/с, в конце дня ветер северо-восточный немного ослабеет. Температура воздуха -1..+3, на островах местами +6°C.

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Пятница, 27.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, снег и дождь. Ветер северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-6, на островах до +3°C.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -1..-+3°C.