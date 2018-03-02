Пришла весна. Ночами до -25С

Читайте прогноз от pogoda.ee, что нас ожидает в ближайшие дни.

Пятница, 02.03:

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха -6..-11°С.

Суббота, 03.03:

Ночью: Небольшая облачность, местами возможен слабый снег. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура -15..-22, местами -25, на островах и побережье местами -10..-13°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, местами возможен слабый снег. Ветер северо-восточный, восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -7..-12°С.

Воскресенье, 04.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 1-7 м/с. Температура -18..-25, на островах и побережье местами -7..-12°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -5..-11°С.

Понедельник, 05.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Снег распространится с островов на материк. Ветер юго-восточный усилится до 4-11 м/с. Температура воздуха -8..-14, на островах -4..-8°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Снег пройдет во многих местах, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -3..-8°С