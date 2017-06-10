Про громогласную песнь зеленой лягушки в брачный период

Биолог и фотограф природы Тийт Хунт ведет на сайте RMK (Центра управления государственными лесами) блог о природе. Этот рассказ о лягушках.

С приходом тепла распелись зеленые лягушки.



На прошлых выходных, во время Бескровной охоты в Пыльвамаа, я очутился у пруда с расквакавшимися лягушками. За всю весну выдалось самое теплое утро, и прудовые лягушки (Rana lessonae) активизировались и устроили настоящий концерт.

Для размножения маленьким лягушкам с крохотными ножками, длина тела которых — от силы 7 см, нужен хорошо прогревшийся водоём. Оттого и начинается их брачный период позднее, чем у коричневых лягушек, и длится до середины лета, поскольку мечут икру они в виде нескольких небольших порций.

Прудовая лягушка распространена преимущественно в южной и восточной Эстонии, на севере страны она встречается довольно редко, а на островах ее нет вообще. В Ляэнемаа в Ноароотси эти удивительные земноводные встречаются только на небольшой территории. Видимо, какой-то любитель заселил их здесь однажды.

Для такого маленького создания лягушка поистине громогласна. Для этого природа наделила ее белёсыми голосовыми мешками-резонаторами в углах рта. В небольшом видеоролике отлично видно, как они работают.