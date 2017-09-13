Про погоду: осень вступает в свои права

Ознакомьтесь с погодой на ближайшие дни от pogoda.ee.

Среда, 13.09:

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди. Во второй половине дня они ослабеют. Ветер западный, юго-западный 2-8, на островах до 10 м/с, к вечеру юго-западный усилится до 4-10, на островах порывами 13 м/с. Температура воздуха 15..18°C.

Четверг, 14.09:

Ночью: В начале ночи переменная облачность, без существенных осадков. Во второй половине ночи облачность увеличится и начиная с запада пойдет дождь. Ветер южный, юго-восточный, утром на островах повернет к юго-западу 5-11, на островах и западном побережье 7-12, порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Преимущественно облачно и дождливо. Вечером начнутся прояснения и дожди пойдут на убыль. Ветер юго-западный, южный 5-11, порывы 15 м/с, на островах и побережье 7-12, порывами 15-20 м/с. Температура воздуха 14..16°C.

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Пятница, 15.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, южный 7-12, порывы 15 м/с, в актватории Рижского залива до 20 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, южный, во второй половине дня западный, северо-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 13..16°C.

Суббота, 16.09:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Утром облачность увеличится и начиная с островов и юга Эстонии пойдет дождь. Ветер в начале ночи западный, северо-западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с, во второй половине ночи западный, юго-западный ветер 5-11 м/с. Температура воздуха 6..12°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Дожди распространятся по всей Эстонии. К вечеру дожди пойдут на убыль. Юго-западный ветер усилится 5-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 12..15°C.