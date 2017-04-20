Прогноз: чем порадует нас погода в конце недели

Читайте прогноз погоды на ближайшие четыре дня.

В пятницу ночью облачно, пишет pogoda.ee. Осадки в виде дождя, мокрого снега, в начале и в виде снега, распространятся с северо-запада по всей Эстонии на юго-восток. Юго-западный ветер 5-11, порывы 14, на побережье до 18 м/с, к утру ослабеет и на западном побережье перейдет к западному. Температура воздуха 0..+5°C. В первую половину дня дождь и мокрый снег уйдут на восток и, начиная с островов, облачность рассеется. Во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 3-9, порывы 12, на побережье утром до 15 м/с. Температура воздуха 5…10°C.

В субботу ночью облачно и осадки. В континентальной части ветер переменных направлений 2-7, на островах северо-западный порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+4°C. Днем облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег во многих местах, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер сверо-западный 4-10, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 3..7°C.

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В воскресенье ночью облачно с прояснениями, во многих местах осадки. Северо-западный, западный ветер 4-10, на островах и побережеье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..+3°C. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег. Северо-западный, западный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 3..7°C.

В понедельник ночью переменная облачность, местами возможны слабые осадки. Западный ветер перейдет к юго-восточному 2-7 м/с. Температура воздуха -4..+1°C. Днем облачно с прояснениями, во многих местах дождь и мокрый снег. Юго-восточный, восточный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха 3..8°C.