Прогноз на четыре дня: конечно, это зима, но все-таки не совсем

Устойчивый, но не сильный мороз. Мы же об этом мечтали? А снег? Снега не обещают. Предлагаем вашему вниманию четырехдневный прогноз портала pogoda.ee.

Воскресенье, 14.01:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -5…-10, на востоке Эстонии до -13, на побережье местами -2°C.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-10 м/с. Температура воздуха -3..-7, на побережье местами -1°C.

Понедельник, 15.01:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-11, на островах к утру усилится порывами 15 м/с. Температура воздуха -8..-15, на побережье -4 до -7 °C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 6-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха -3..-7°C.

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Вторник, 16.01:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер усилится 8-13, порывами 17 м/с, на островах и побережье 12-15, порывами 20-25 м/с. Температура воздуха -8..-15, на побережье местами до -4°C.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Юго-восточный ветер 8-13, порывами 17 м/с, на островах и побережье 12-15, порывами 20-25 м/с. Температура воздуха -3..-7°C.

Среда, 17.01:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер 8-13, порывами 17 м/с, на островах и побережье 12-15, порывами 20-25 м/с. Температура воздуха -4..-12°C.

Днем: Облачность уплотнится и, начиная с запада, пойдет снег снег. Утром юго-восточный ветер 8-13, порывами 17 м/с, на островах и побережье 12-15, порывами 20-25 м/с, в течение дня ослабеет. Температура воздуха -2..-7°C.