Прогноз на четыре дня: лето не отменяется, но обещают дожди и грозы

Согласно прогнозу погоды портала pogoda.ee, первая половина следующей недели будет в целом теплой, но дожди, столь долгожданные для горящих лесов, и грозы, лесам угрожающие, нам обещают каждый день, вплоть до четверга.

Понедельник, 18.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 3-9, во второй половине дня на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 18..23, на востоке 24..27°C. На большей части территории сохранится очень высокая пожароопасность лесов!

Вторник, 19.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Юго-западный, южный ветер усилится 5-11, к утру на островах порывы 14-17 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди распространятся с запада на восток, местами гроза. К вечеру прояснит и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 7-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Среда, 20.06: