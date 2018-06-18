Прогноз на Иванов день: о по-летнему теплой и сухой погоде остается только мечтать

По данным государственной метеослужбы, в районе Иванова дня погода станет прохладнее.

Во вторник ночью небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, к утру усилится порывами на островах 14-17 м/с. Температура воздуха 10...15°C. Днем облачно с прояснениями. Осадки распространятся с запада на восток.Поздним вечером осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 7-12,порывами 17 м/с, на островах и побережье 10-14, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 17...22, на побережье местами 14°C.

В среду ночью ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 10..15°С. Днем после обеда облачность уплотнится, вечером, начиная с запада начнутся кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 16..22°С.

В четверг ночью облачно с прояснениями, дождь, опасность грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10. Температура воздуха 10..15°С. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 . Температура воздуха 15..19°,на востоке Эстонии до 23°С.