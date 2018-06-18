18.06.2018, 21:50

Прогноз на Иванов день: о по-летнему теплой и сухой погоде остается только мечтать

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК
rus.delfi.ee
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По данным государственной метеослужбы, в районе Иванова дня погода станет прохладнее.

Во вторник ночью небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, к утру усилится порывами на островах 14-17 м/с. Температура воздуха 10...15°C. Днем облачно с прояснениями. Осадки распространятся с запада на восток.Поздним вечером осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 7-12,порывами 17 м/с, на островах и побережье 10-14, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 17...22, на побережье местами 14°C.

В среду ночью ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 10..15°С. Днем после обеда облачность уплотнится, вечером, начиная с запада начнутся кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 16..22°С.

В четверг ночью облачно с прояснениями, дождь, опасность грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10. Температура воздуха 10..15°С. Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер юго-западный и западный 5-10 . Температура воздуха 15..19°,на востоке Эстонии до 23°С.

В пятницу ночью облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер с южных развернётся на западные направления 5-10 . Температура воздуха 11..16°. Днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, опасность грозы. Вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер западный и юго-западный 6-11,на побережье порывами 15 м/с . Температура воздуха 15..18°С.

В субботу кратковременные дожди повсюду, только в Западной Эстонии днем погода должна стать более сухой. Температура воздуха ночью от 6 до 10, на побережье до 12. День может быть достаточно прохладным, и термометр покажет всего от 12 до 15 градусов, при чуть более благоприятном варианте до 19 градусов.

В воскресенье осадки реже и прежде всего в западных уездах. Температура воздуха ночью от 6 до 10, на побережье до 13. Днем от 14 до 17 градусов, там, где меньше осадков и видно солнце, в районе 18 градусов.

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