Прогноз на выходные: неужели в Эстонию приходит “нормальная весна”?

Верится с трудом, но похоже на то! Читайте прогноз от pogoda.ee.

Суббота, 13.05:

Ночью: Ясная или малооблачная погода без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье до +3°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер в основном восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 9..13°C.

Воскресенье, 14.05:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер в основном южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье и островах до 6°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер в основном западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..15°C.

Понедельник, 15.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сменится северо-восточным 2-7 м/с. Температура воздуха 2..7°C.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-11 м/с. Температура воздуха 7..11, на юге Эстонии до 14°C.

Вторник, 16.05:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-11 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-11 м/с, в течение дня ослабеет. Температура воздуха 8..13°C.