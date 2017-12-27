Прогноз погоды до конца 2017 года — удручающий

Кажется, в Новый год будет дождь, пишет pogoda.ee.

Четверг, 28.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Южный, юго-восточный ветер 4-10, на островах порывы 14 м/с. Температура воздуха -3..+1, на островах до +3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь и мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков увеличится. Южный, юго-восточный ветер 5-10, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

Пятница, 29.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и дождь. Юго-восточный ветер 5-10, на побережье и островах порывы 14 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье и островах порывами 14 м/с, во второй половине дня повернет к южному, юго-западному направлению и ослабеет до 2-8 м/с. Температура воздуха +2..+5°C.

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Суббота, 30.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможны слабые осадки. Ветер южный, юго-западный 3-10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами возможны слабые осадки. Ветер южный, юго-западный 3-10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха -1..+3°C.

Воскресенье, 31.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный 5-10, утром на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..-4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Начиная с запада, пойдет снег, мокрый снег, на островах и дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..0, на островах местами +2°C.