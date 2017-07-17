Прогноз погоды: до выходных летней жары точно не будет

Согласно прогнозу, в ближайшие четыре дня ожидаются кратковременные дожди, а во вторник даже возможна гроза. Температура воздуха не поднимется выше 20-22 градусов.

Во вторник ночью небольшая и переменная облачность, пишет pogoda.ee. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, в начале ночи на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 8...13, на побережье местами 15°C. Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

В среду ночью небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 3-10, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 7..13°C. Днем переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-11, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

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В четверг ночью ясная или малоблачная погода, без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 13°C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

В пятницу ночью ясная или малоблачная погода, без существенных осадков. Поворот ветра с запада на юго-восточное направление 1-7 м/с. Температура воздуха 5..12, на побережье островов до 15°C. Днем облачность увеличится. На островах и юге Эстонии начнется дождь. Юго-восточный, восточный ветер усилится до 3-9, вблизи Рижского залива порывами 14 м/с на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 17..22°C.