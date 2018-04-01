Прогноз погоды: грядущая реальность или первоапрельская шутка синоптиков?

Поживем — увидим! А пока — читайте прогноз от pogoda.ee.

Воскресенье, 01.04:

Днем: Облачность увеличится. Вечером, начиная с юга, пойдет мокрый снег. Восточный, северо-восточный ветер усилится 5-12, во второй половине дня на островах и побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха +1..+6°С.

Понедельник, 02.04:

Ночью: Облачно. Мокрый снег, снег, на востоке Эстонии и дождь. Северо-восточный, северный ветер 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -1..+2°C.

Днем: Облачно. Снегь, мокрый снег, на востоке Эстонии и дождь. Ветер перейдет к северо-западному, западному в континентальной части 4-9, на островах и побережье 8-13, порывами 17-20 м/с. Температура воздуха -1..+3, на востоке до +6°C.

Вторник, 03.04:

Ночью: Начиная с запада, облачность рассеется. Во многих местах снег, к утру осадки прекратятся. Ветер северо-западный, западный 5-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

Днем: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер западный, юго-западный 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с, вечером ослабеет и перейдет к южному. Температура воздуха 0..+4°C.

Среда, 04.04:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах снег. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -4..+1, на севере Эстонии -4..-9°C.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня, начиная с островов, пойдет дождь. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха +3..+8, на юго-востоке до +11°C.