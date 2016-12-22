А сюрпризы будут очень на любителя! Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 23.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывы до 16 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на островах и побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха +1..+4°C.

Суббота, 24.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки. Юго-западный ветер 5-12, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -2..+2, на островах до +4°C.

Днем: Утром и днем облачно. Во многих местах дождь, мокрый снег, на востоке республики возможен и снег. Юго-западный, южный ветер усилится 7-12, порывы 16, на островах и побережье 12-17, порывы до 20, до обеда до 25 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

Воскресенье, 25.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами дождь или мокрый снег. Юго-западный, южный ветер 5-11, на островах и побережье порывы 15, в начале ночи до 20 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег и дождь, во второй половине дня во многих местах пройдет мокрый снег, местами дождь. Юго-западный, южный ветер 5-11, на островах и побережье порывы 15 м/с, после обеда ослабеет 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+4°C

Понедельник, 26.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами мокрый снег и дождь. Юго-западный, южный ветер 5-11, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха -4..+1°C

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет мокрый снег и дождь. Юго-западный, западный ветер 8-15, на островах и побережье порывы 18-23 м/с. Температура воздуха +1..+5°C