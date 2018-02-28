Прогноз погоды: морозный рекорд сегодня ночью устоял, и в ближайшие дни ему ничего не угрожает

Рекорд этой зимы в –26,5 С°, установленный в ночь на пятницу в Тийркоя, пока не побит.

Сегодня столбик термометра опустился максимально до –24,2 в Йыгевамаа. В действительности в 7 утра на гидрометеостанции Пийгасте было зафиксировано –28,7С°, но данные подобных станцией в расчет не берутся, поскольку они находятся в таких нестандартных местах, как берега и долины.

Рекорд всех времен в Эстонии был зафиксирован 17 января 1940 года в Йыгева и составил –43,5 С°.

В ближайшие дни, судя по прогнозу pogoda.ee, морозным рекордам ничего не угрожает.

Среда, 28.02:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, на побережье местами облачно, будет идти снег. Ветер восточный, северо-восточный 4-9, порывы 13 м/с, на островах и побережье 7-12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха -20..-25, утром местами -28, на побережье местами -15..-18°.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами поземок. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -12..-18°С.

Четверг, 01.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-11, на островах и побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха -11..-16°С.

Днем: Небольшая облачность, на побережье местами возможен снег. Ветер восточный, северо- восточный 4-10, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -9..-14°.

Пятница, 02.03:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -17..-22, на побережье местами -13°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха -8..-13°С.

Суббота, 03.03:

Ночью: Ясно. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура -17..-23,на островах -8..-16°С.

Днем: Солнечная погода. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -7..-12°С.