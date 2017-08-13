Прогноз погоды на ближайшие дни: будут ли еще сюрпризы?


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Прогноз погоды на ближайшие дни: будут ли еще сюрпризы?

Пока страна отходит от субботнего шторма, синоптики pogoda.ee составили прогноз на ближайшие дни, согласно которому температура воздуха поднимется до 24 градусов, хотя без кратковременных дождей не обойдется.

Понедельник, 14.08:
Ночью: Небольщая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-9, на островах и побережье до 11 м/с, в начале ночи порывами 14 м/с. Температура воздуха 11..16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, западный 3-9, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 17..20°C.

Вторник, 15.08:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер в основном западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 15°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Среда, 16.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 10..15°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на островах и побережье до 12 м/с. Температура воздуха 19..23°C.

Четверг, 17.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. В Западной Эстонии местами возможен кратковременный дождь. Ветер южных направлений 3-10 м/с. Температура воздуха 13..17°C.
Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 1-7 м/с. Температура воздуха 20..24°C.

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