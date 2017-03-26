Читайте прогноз погоды от pogoda.ee.

Понедельник, 27.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи на северо-востоке местами кратковременный дождь или мокрый снег. Северо-западный ветер 7-12, порывы 15, на островах и побережье порывами до 17 м/с, в начале ночи порывами до 20 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

Днем: В основном солнечная погода. Вечером облачность увеличится. На северо-востоке местами возможен кратковременный дождь. Северо-западный, западный ветер 5-11, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..7°C.

Вторник, 28.03:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. На востоке местами возможны небольшие осадки. Западный, северо-западный ветер усилится 7-12, порывами 15, на островах и побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха +2..+5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. На востоке местами возможны кратковременный дождь или мокрый снег. Северо-западный ветер ослабеет 7-11, порывы 15 м/с. Температура воздуха 2..5°C.

Среда, 29.03:

Ночью: Облачность увеличится. В основном без осадков. Утром на островах и западном побережье пойдет снег, мокрый снег. Ветер западных направлений 2-7 м/с, утром на островах повернет к юго-востоку. Температура воздуха 0..-5°C.

Днем: Облачно. Местами снег, мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.