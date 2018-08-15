Прогноз погоды на ближайшие дни — жизнеутверждающий. Но есть нюанс
Читайте, что за погода нас ждет в ближайшие дни. Прогноз предоставлен pogoda.ee.
Читайте, что за погода нас ждет в ближайшие дни. Прогноз предоставлен pogoda.ee.
Четверг, 16.08:
Ночью: Переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и может образоваться туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, вечером повернет к южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 19..24°C.
Пятница, 17.08:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер южной четверти 2-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 10..16°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер южной четверти 2-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 20..26°C.
Суббота, 18.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 13..18°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 22..28°C.
Воскресенье, 19.08:
Ночью: Облачность уплотнится. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 14..19°С.
Днем: Облачно, с прояснениями. Утром, начиная с островов, пойдёт дождь, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 16..21°С.
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