Прогноз погоды на начало недели: потеплеет ли к Международному женскому дню?

В первой половине предстоящей недели по-прежнему ожидается минусовая температура, но будет понемногу становиться теплее, и в четверг, 8 марта, столбик термометра днем приблизится к нулю.

В понедельник ночью небольшая и переменная облачность, без существенных осадков, сообщает pogoda.ee. Северо-восточный, северный ветер 1-6 м/с. Температура воздуха -15..-21, на побережье местами -8..-10°С. Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Восточный, юго-восточный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха -3..-8°С.

Во вторник ночью переменная облачность, без существенных осадков. Юго-восточный ветер 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха -10..-15, на островах местами до -5°С. Днем олачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха -3..-8°С.

В среду ночью небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-10 м/с. Температура воздуха -7..-13°С. Днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..-6°С.

В четверг ночью облачно с прояснениями. Снег распространится с юга Эстонии на север, местами возможна слабая метель. Ветер восточный, юго-восточный 5-10, на островах порывами 12-15 м/с. Температура воздуха -3..-9°С. Днем облачно. Временами снег, местами слабая метель. Ветер восточный, юго-восточный 5-10, на островах порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.