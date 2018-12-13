Прогноз погоды на уикенд: на днях Эстонию припорошит

Пятница, 14.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой снег и мокрый снег. Ветер северо-восточный и восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -1..-7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-7°С.

Суббота, 15.12:

Ночью: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -4..-7, на побережье -1…-3°С.

Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -1..-7°С.

Воскресенье, 16.12:

Ночью: В основном облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -4..-9, на островах и на западном побережье -1…-3°С.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня увеличится вероятность снегопада. Ветер восточный и юго-восточный 4-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха -3..-7, на островах и на западном побережье 0…-3°С.

Понедельник, 17.12:

Ночью: Облачно, пройдет снег. Местами метель. Ветер юго-восточный и южный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -3..-7, на островах и побережье 0…-2°С.

Днем: Облачно, пройдет снег. Местами метель. Ветер юго-восточный и южный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..-7, на островах и побережье 0…-2°С.