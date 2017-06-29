Прогноз погоды на выходные: ничего нового

По данным pogoda.ee, все останется по-прежнему: будет достаточно тепло, но сыро.

Пятница, 30.06:

Ночью: Облачность увеличится. Зона дождей распространится с юга Эстонии на север, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 6-11, порывы 15 м/с, на северном побережье усилится до 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: Преимущественно облачно. Временами дождь, гроза, местами дождь сильный. Ветер восточный, северо-восточный 5-11, порывами 15, на северном побережье 12-17, порывами до 20 м/с. Вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха 14..19, на юге Эстонии до 22°C.

Суббота, 01.07:

Ночью: Преимущественно облачно и дождливо. Местами гроза и сильный дождь. К утру осадки ослабееют. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, на северном побережье порывы до 17 м/с, утром ветер немного ослабеет, в Южной Эстонии слабый, переменный ветер. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, на северном побережье порывами 14 м/с, на юге Эстонии ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 17..22, на северном побережье местами 14°C.

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Воскресенье, 02.07:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный 2-7, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточных направлений 2-7, на северном побережье 6-10, порывы 14 м/с. Температура воздуха 17..22, на северном побережье местами 14°C.

Понедельник, 03.07:

Ночью: Облачно. Временами дождь. Ветер южных направлений 2-7, в начале ночи на северном побержье порывы 12 м/с. Температура воздуха 12..16°C.

Днем: Облачность рассется. В первой половине дня во многих сетах кратковременный дождь, во второй половине дня дожди пойдут на убыль. Ветер юго-западный, западный 5-10, на островах и побержье порывы 15 м/с. Температура воздуха 15..20°C.