Прогноз погоды: последние январские выходные будут по-настоящему зимними!

В субботу ночью облачно. Снег. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -10..-15, на побережье островов местами -5°С.

Днем облачно, к вечеру с прояснениями. Небольшой снег, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -5..-12, вечером местами понизится до -20°С.

В воскресенье ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -17..-22, местами до -27, на побережье -8..-13°С.

Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -12..-17, местами -20, на побережье -6..-11°С.

В понедельник ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер перейдет к восточному, юго-восточному и усилится к утру 5-11, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -15..-20, местами -25, на побережье -8..-13°С.

Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами поземки. Юго-восточный, восточный ветер усилится 5-11, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -11..-16, на островах и местами на побережье -5..-10°С.

Во вторник ночью облачно. Во многих местах снег, кое-где метель. Юго-восточный, восточный ветер усилится 4-10, в начале ночи на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха -11..-16, на островах и местами на побережье -5..-10°С, к утру повысится.

Днем облачно. Снег. Юго-восточный, восточный ветер 3-9 м/с. Температура воздуха -2..-7°С.