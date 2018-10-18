18.10.2018, 19:00

Прогноз предсказателей погоды: какой будет предстоящая зима и выпадет ли снег к Рождеству

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Рейн Раудвере
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
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Прогноз предсказателей погоды: какой будет предстоящая зима и выпадет ли снег к Рождеству
Delfi lugeja

Если весной и летом предсказатели погоды Maaleht в своих прогнозах были довольно единодушны и на редкость точны, то при предсказании предстоящей зимы мнения расходятся, пишет Maaleht.

Предсказатель погоды Ильмар Тийсмаа из Пярнумаа считает, что этой зимой сильных холодов ждать не стоит. "Что волны холода с 30 градусами в этот раз придут, я не верю, преимущественно в моем родном краю ночами будет между 5 и 10 градусами мороза. Только на востоке Эстонии может иногда упасть до 20 градусов, во всех отношениях мягкая зима", — говорит он.

В его родном краю начнет морозить по ночам только к концу ноября. В конце ноября также выпадет немного снега.

Много снега Тийсмаа на зиму не предсказывает, но в меру покататься на лыжах должно получиться. Вопрос только в том, когда выпадет столько снега.

Тийсмаа сложно поверить, что в том районе и на Рождество выпадет снег. Скорее, праздники будут бесснежными. Настоящая зима начнет проявляться только к концу января и в феврале. Март тоже будет зимним, и весна так рано не придет.

Предсказатель погоды Эйнар Ларетей из Алатскиви тоже предсказывает мягкую зиму. Если будет мороз посильнее, то кратковременно. В то же время, когда зима мягкая, погода зачастую облачная, осадки довольно часто.

Ноябрь будет теплым, но осадков будет не очень много, а так, как обычно. Несколько раз можно будет увидеть и снежный покров, но снег не останется лежать.

Если в начале декабря будет часто идти мокрый снег и даже дождь, то с середины месяца — уже снег. Самая большая надежда на это в Восточной Эстонии и на возвышенностях. В этих местах и Рождество будет снежное, предсказывает он. Также с средины декабря там можно будет кататься на лыжах. Первый месяц нового года будет умеренно морозным.

Рекорд холода в Алатскиви будет в районе 25 градусов. Что дойдет до 30, он не хочет верить. Зима не скоро уступит весне.

Живущий в Соомаа предсказатель погоды Индрек Хейн говорит с самого начала, что предстоящую зиму сложно предсказать. Был странный год по части погоды, и это до сих пор так.

Но, например, в конце октября придет волна холода. Но насколько долгой она будет, сейчас трудно сказать. Возможно, что очень снежной зимы не будет, скорее, достаточно снежная.

"Насчет Рождества я считаю, что зеленым оно, пожалуй не будет, скорее, все-таки снежным, но кто знает", — размышляет Хейн.

Мороза первая половина зимы принесет, быть может, даже больше, чем вторая. Но обратите внимание, 40 градусов мороза не стоит бояться, успокаивает он.

Полный текст статьи читайте в Maaleht.

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