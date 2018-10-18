Прогноз предсказателей погоды: какой будет предстоящая зима и выпадет ли снег к Рождеству

Если в начале декабря будет часто идти мокрый снег и даже дождь, то с середины месяца — уже снег. Самая большая надежда на это в Восточной Эстонии и на возвышенностях. В этих местах и Рождество будет снежное, предсказывает он. Также с средины декабря там можно будет кататься на лыжах. Первый месяц нового года будет умеренно морозным.
Рекорд холода в Алатскиви будет в районе 25 градусов. Что дойдет до 30, он не хочет верить. Зима не скоро уступит весне.
Живущий в Соомаа предсказатель погоды Индрек Хейн говорит с самого начала, что предстоящую зиму сложно предсказать. Был странный год по части погоды, и это до сих пор так.
Но, например, в конце октября придет волна холода. Но насколько долгой она будет, сейчас трудно сказать. Возможно, что очень снежной зимы не будет, скорее, достаточно снежная.
"Насчет Рождества я считаю, что зеленым оно, пожалуй не будет, скорее, все-таки снежным, но кто знает", — размышляет Хейн.
Мороза первая половина зимы принесет, быть может, даже больше, чем вторая. Но обратите внимание, 40 градусов мороза не стоит бояться, успокаивает он.
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