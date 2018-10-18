Прогноз предсказателей погоды: какой будет предстоящая зима и выпадет ли снег к Рождеству

Предсказатель погоды Ильмар Тийсмаа из Пярнумаа считает, что этой зимой сильных холодов ждать не стоит. "Что волны холода с 30 градусами в этот раз придут, я не верю, преимущественно в моем родном краю ночами будет между 5 и 10 градусами мороза. Только на востоке Эстонии может иногда упасть до 20 градусов, во всех отношениях мягкая зима", — говорит он.

В его родном краю начнет морозить по ночам только к концу ноября. В конце ноября также выпадет немного снега.

Много снега Тийсмаа на зиму не предсказывает, но в меру покататься на лыжах должно получиться. Вопрос только в том, когда выпадет столько снега.

Тийсмаа сложно поверить, что в том районе и на Рождество выпадет снег. Скорее, праздники будут бесснежными. Настоящая зима начнет проявляться только к концу января и в феврале. Март тоже будет зимним, и весна так рано не придет.

Предсказатель погоды Эйнар Ларетей из Алатскиви тоже предсказывает мягкую зиму. Если будет мороз посильнее, то кратковременно. В то же время, когда зима мягкая, погода зачастую облачная, осадки довольно часто.

Ноябрь будет теплым, но осадков будет не очень много, а так, как обычно. Несколько раз можно будет увидеть и снежный покров, но снег не останется лежать.