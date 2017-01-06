Читайте, какая погода будет в предстоящие выходные и в начале следующей недели.

В субботу ночью небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков, пишет pogoda.ee. Утром, начиная с северо-запада, облачность увеличится и пойдет снег. Ветер в начале ночи южный, юго-западный 4-10, на западном побережье порывы 14 м/с, во второй половине ночи усилится до 7-12, на побережье порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в центральной и восточной части Эстонии -17..-23°C, в Западной Эстонии -11..-16, на островах -4..-10, к утру на западном побережье повысится до 0..-5°C. Днем облачно. Снегопады с метелями распространится с северо-запада на юго-восток. На островах местами пройдет также мокрый снег, возможен гололед. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывами 15, на побережье 20-23 м/с. Вечером юго-западный, западный ветер начнет ослабевать. Температура воздуха повысится на востоке -6..-12, на западе до 0..-5, на побережье до +2°C.

В воскресенье ночью облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер юго-западный, западный 5-11, в начале ночи на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха в начале ноче на западе 0..-5, на востоке Эстонии -7..-12°C, к утру температура воздуха повысится. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-11 м/с, вечером на островах порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье в Западной Эстонии до +2°C.

В понедельник ночью облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег или мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 4-10, на северном побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах до +1°C. Днем облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-11 м/с, вечером на островах порывы 15 м/с. Температура воздуха -4..+2°C.

Во вторник ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой снег или мокрый снег, на побережье возможен дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11 м/с, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и побережье до +1°C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой снег или мокрый снег, на побережье возможен дождь. Ветер юго-западный, южный 5-11 м/с, на островах и побережье порывы 15-17, вечером до 20 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и побережье до +1°C.