Пророчат, что к выходным осадки прекратятся и будет до +8

Поживем — увидим, а пока читайте прогноз от pogoda.ee.

Среда, 22.11:

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Утром местами сохранится туман. Ветер юго-восточный 3-9, вечером на островах до 12 m/s. Температура воздуха -1..+3°C. На дорогах скользко.

Четверг, 23.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Утром зона осадков распространится с островов нв материковую часть. На островах дождь и мокрый снег, в континентальной части и снег. Юго-восточный ветер усилится до 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 m/s. Температура воздуха 0..-5, на островах до +3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. На островах дождь, на материке осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. К вечеру осадков станет меньше. Ветер юго-восточный 7-12, на островах и побережье порывами до 17-20 m/s. Температура воздуха -1..+4, на островах до +6°C.

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Пятница, 24.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 5-12, на островах и побережье порывами 17, в начале ночи до 20 m/s. Температура воздуха 0..+6, на островах до +8°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер южный 5-10, на побережье порывами до 15 m/s. Температура воздуха 3..8°C.

Суббота, 25.11:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах в основном дождь. Ветер южных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 m/s. Температура воздуха 3..8°C.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 m/s. Температура воздуха 3..8°C.