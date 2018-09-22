Прощай, бабье лето! Надвигающийся с севера на Эстонию шторм принесет холод и сильный ветер

Как сообщают пассажирские компании Viking Line и Tallink Silja, завтра паромы вынуждены будут сбрасывать скорость из-за сильного ветра, а остановки на Аландских островах могут быть полностью отменены из-за трудных условий в порту.

Согласно Метеорологическому центру, шторм будет особенно сильным над юго-западными акваториями Финского залива, сообщает YLE.

Согласно прогнозу pogoda.ee, в субботу, 22.09 в Эстонии во многих местах пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер южный, юго-западный 6-11, порывы 14-17 м/с, на островах и побережье 10-16, порывы 18-22, на островах до 25 м/с. Температура воздуха 12…16°C.

Воскресенье, 23.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный ослабеет 5-11, на побережье порывы 14-17 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Погода с переменной облачностью. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 12..14°C.

Понедельник, 24.09: