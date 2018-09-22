22.09.2018, 13:10

Прощай, бабье лето! Надвигающийся с севера на Эстонию шторм принесет холод и сильный ветер

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rus.delfi.ee
EST 22
Eilne torm merel
TormFoto: Delfi lugeja

В субботу над Финляндией свирепствует шторм "Маури 18". У северных соседей ожидаются перебои с электричеством и отменой паромов. Шторм должен дойти и до Эстонии, а с собой он принесет холодный воздух и сильный ветер.

Как сообщают пассажирские компании Viking Line и Tallink Silja, завтра паромы вынуждены будут сбрасывать скорость из-за сильного ветра, а остановки на Аландских островах могут быть полностью отменены из-за трудных условий в порту.

Согласно Метеорологическому центру, шторм будет особенно сильным над юго-западными акваториями Финского залива, сообщает YLE.

Согласно прогнозу pogoda.ee, в субботу, 22.09 в Эстонии во многих местах пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер южный, юго-западный 6-11, порывы 14-17 м/с, на островах и побережье 10-16, порывы 18-22, на островах до 25 м/с. Температура воздуха 12…16°C.

Воскресенье, 23.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный ослабеет 5-11, на побережье порывы 14-17 м/с. Температура воздуха 7..12°C.

Днем: Погода с переменной облачностью. Во многих местах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 12..14°C.

Понедельник, 24.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 3..8, на поверхности почвы возможно понижение до 0°C, на островах до 12°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 6-12, на побережье 14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха 10..13°C.

Вторник, 25.09:

Ночью: Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер северо-западный, северный 6-12, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 5..11°C.
Днем: Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 8..12°C.

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