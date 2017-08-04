Пятница и выходные будут дождливыми, возможна гроза

В пятницу по всей Эстонии пройдут дожди, местами ожидаются грозы, хотя и будет относительно тепло.

По данным pogoda.ee, сегодня днем ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12, на побережье, островах порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Об опасности грозы сообщается и на странице Facebook “Ohtlikud ilmanähtused Eestis” (“Опасные природные явления в Эстонии”).



Суббота, 05.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 6-11, на побережье и островах порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12, на побережье, островах порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 17..21°C.

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Воскресенье, 06.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12, на побережье, островах порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный 7-12, на побережье, островах порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Понедельник, 07.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11, на побережье, островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11, на побережье, островах порывами 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 17..20°C.