Читайте, какая будет погода в Эстонии сегодня, 8 марта, а также в ближайшие дни. Прогноз составлен синоптиками pogoda.ee.

Среда, 08.03:

Днем: Облачно с прояснениями. мокрый снег местами, вероятность осадков больше по западу Эстонии. Ветер южный, юго-западный 4-10 м/с, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0..+4°C, вечером понизится.

Четверг, 09.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег местами. Ветер южный, юго-восточный 3-10 м/с, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..-7°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег местами, после обеда во многих местах. Ветер южный, юго-восточный 3-10, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 0..+4°C.

Пятница, 10.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег во многих местах. Ветер юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха -3..+2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Мокрый снег и дождь местами возможен. Ветер юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

Суббота, 11.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -4..+1°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.