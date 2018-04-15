Рано радовались? Какая погода ожидает нас на следующей неделе

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rus.delfi.ee
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Рано радовались? Какая погода ожидает нас на следующей неделе
Foto: Andres Putting

Судя по всему, погода снова сыграла с жителями Эстонии злую шутку, потому что уже в понедельник на смену по-весеннему ясному небу придут дожди.

По данным podoga.ee, в понедельник в начале ночи ожидается в основном ясная погода. После полуночи облачность уплотнится. Местами дождь и туман. Ветер южных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха +2..+6, на северо-востоке республики -1..+1°С.
Днем: Переменная облачность. Местами дождь и туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье местами 5..8°С.

Вторник, 17.04:
Ночью: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременные дожди. Кое-где туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 2..7°С.
Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах кратковременные дожди. Утром кое-где туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 6°С.

Среда, 18.04:
Ночью: Облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха 1..7°С.
Днем: Облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха 8..14, на побережье местами 5°С.

Четверг, 19.04:
Ночью: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 4-10 м/с. Температура воздуха 10..16, на побережье местами 6°С.

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