Расчехляйте зонтики! В ближайшие дни Эстонию атакуют дожди и грозы

Читайте прогноз погоды от pogoda.ee и не забудьте дома зонт!



Пятница, 15.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, южный, на островах поворот ветра к западу, северо-западу 5-12, порывы 15 м/с, в акватории Рижского залива в начале ночи порывами до 20 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные. Во многих местах гроза.Вечером осадки ослабеют. В течение дня юго-западный ветер сменится западным, северо-западным 5-11, порывы 15 м/с. Температура воздуха 13..16°C.

Суббота, 16.09:

Ночью: В начале ночи переменная облачность, без существенных осадков. Утром, начиная с островов, облачность увеличится, местами пойдет дождь. Ветер западный 5-11 м/с, в акватории Рижского залива порывами 15 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. К вечеру дожди ослабеют. Юго-западный ветер 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13..16°C.

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Воскресенье, 17.09:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Юго-западный ветер ослабеет 3-9 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура воздуха 14..17°C.

Понедельник, 18.09:

Ночью: Облачная погода. Дождь, начиная с юга Эстонии. Восточный, северо-восточный ветер усилится до 5-11 м/с. Температура воздуха 7..11°C.

Днем: Облачная погода. Во многих местах дожди. Восточный, северо-восточный ветер 5-11, на побережье и островах порывами 15-18 м/с. Температура воздуха 13..16°C.