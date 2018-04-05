Раздевайтесь! В воскресенье до +14, а в понедельник аж до +17!

Но не радуйтесь чересчур: возможны ливни. Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 06.04:

Днем: Облачная погода, только в восточной Эстонии в утренние часы возможны небольшие прояснения. Пройдет дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный, после обеда повернет от западного к северо-западному 6-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 9-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха 2..7°C, к вечеру понизится.

Суббота, 07.04:

Ночью: По востоку во многих местах пройдет мокрый снег, к утру облачность повсеместно поредеет и осадки прекратятся. Ветер западный, северо-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 15-17 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха -1..+2°C.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер повернет к западному, юго-западному 4-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Воскресенье, 08.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10, на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Возможны ливневые осадки. Ветер юго-западный, южный 5-10, на островах порывами до 14 м/с, после обеда немного ослабеет. Температура воздуха 8..14°, на побережье местами 5°С.

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Понедельник, 09.04:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 3..9°C.

Днем: Облачность уплотнится. Утром начиная с севера Эстонии начнется дождь, и зона осадков распространится дальше на юго-восток. Ветер западной четверти 5-10, вечером на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7..12, в юго-восточной Эстонии до 17°С, после обеда, начиная с северо-западных районов, понизится.