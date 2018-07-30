Рекордная жара продолжается: принесет ли облегчение дождь?

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Soe ilm
Soe ilmFoto: Anni Õnneleid

Прогноз погоды обещает жару в 29-33 градуса и на сегодня, на побережье местами может быть прохладнее.

Сегодня днем небольшая и переменная облачность, передает pogoda.ee. Местами кратковременный дождь и гроза. При грозе возможны сильные порывы ветра и ливневые осадки. Ветер восточных направлений 2-8, на островах и северном побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 29..33, на побережье местами 19..25°С.

Во вторник ночью ясная, сухая погода. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 17..23°С. Днем небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 27..32, на побережье до 24°С.

В среду ночью ясно и сухо. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 17..22°С. Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 27..32, на побережье с наветренной стороны до 24°С.

В четверг ночью ясно и сухо. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 16..21°С. Днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье с наветренной стороны до 25°С.

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