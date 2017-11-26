Российский метеопортал предсказывает Эстонии морозное и снежное Рождество

Месячный прогноз метеопортала Gismeteo.ru показывает, что с середины декабря температура воздуха в Эстонии опустится ниже нуля, как днем, так и ночью.

За пару дней до праздников обещают в Таллинне -9, в Тарту -13, в Нарве -11 и в Пярну -10 градусов. На островах погода по этому прогнозу будет чуть теплее, 2-6 градусов мороза. Во всех этих местах в предрождественский период также прогнозируют снегопад.

Синоптик эстонской метеослужбы Тайми Пальяк не особенно верит в состоятельность долгосрочного прогноза погоды. "Погода не приподнимает завесу тайны на долгое время вперед и не следует пути прогнозов. Если на ближайшие день-два соответствие погодных явлений уже продвинулось до точности аж в час-полчаса, то более долгосрочная перспектива все же довольно туманная и в малой степени достоверная".