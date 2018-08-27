Считанные дни до сентября: порадует ли нас еще лето теплом?


rus.delfi.ee
EST 3
Indrek Hein seenemetsas
фото иллюстративноеFoto: Janek Maat, Maaleht

Читайте, что нас ждет в плане погоды в ближайшие дни! Прогноз — от pogoda.ee.

Вторник, 28.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и образуется туман. Ветер неустойчивый по направлению 1-6 м/с, на западе Эстонии ветер южной четверти 4-10 м/с. Температура воздуха 5…11, на западе Эстонии до 15°C.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер неустойчивый по направлению 1-6 м/с, на западе Эстонии преимущественно юго-восточный ветер 4-9 м/с. Температура воздуха 17…21°C.

Среда, 29.08:
Ночью: Малооблачно, без осадков. Местами туман. Ветер в основном восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 15°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность, в основном без осадков. Ветер преимщественно восточных направлений 1-7. на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Четверг, 30.08:
Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье местами до 15°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Вероятность осадков выше в восточной Эстонии. Ветер неустойчивый 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Пятница, 31.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый по направлению 1-7 м/с. Температура воздуха 6…12, на побережье до 15°C.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный и северо-восточный 3-8, во второй половине дня до 10 м/с. Температура воздуха 19..23°C.

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