Штормовой ветер усиливается: движение паромов нарушено, ожидаются перебои с электричеством

В 9:30 волны в Финском заливе достигали 5 метров в высоту. Вследствие этого паромное движение нарушено.

Согласно прогнозу, в среду будет ветер юго-западный 8-13, порывами 17-20 м/с, на побережье до 13-18, порывами 23-25 м/с, на островах до 28 м/с. Метеорологическая служба предупреждала, что на территории Эстонии ожидается очень сильный штормовой ветер, который может поломать деревья, а также привести к перебоям с электричеством и остановке паромного движения.

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