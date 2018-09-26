Штормовой ветер усиливается: движение паромов нарушено, ожидаются перебои с электричеством

Ветер продолжает усиливаться. Согласно сообщениям, на Финском заливе он уже достигает 21 м/с.
В 9:30 волны в Финском заливе достигали 5 метров в высоту. Вследствие этого паромное движение нарушено.
Согласно прогнозу, в среду будет ветер юго-западный 8-13, порывами 17-20 м/с, на побережье до 13-18, порывами 23-25 м/с, на островах до 28 м/с. Метеорологическая служба предупреждала, что на территории Эстонии ожидается очень сильный штормовой ветер, который может поломать деревья, а также привести к перебоям с электричеством и остановке паромного движения.
Посылайте свои фото и видео шторма на vihje@delfi.ee
Tuul tugevneb! Soome lahel puhangud juba üle 21m/s. Lainekõrgus kell 9:30 ületas Soome lahel 5m. Laevareisijaid ootab ees korralik kõikumine. #tuul #torm #soomelaht #myrsky pic.twitter.com/pSs1yZk63B— 🌩Teeilmakeskus❄ (@teeilm) 26 September 2018