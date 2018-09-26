Штормовой ветер усиливается: движение паромов нарушено, ожидаются перебои с электричеством

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EST 36
Lained Merivälja muulil 26.03.2017
Lained Merivälja muulil 26.03.2017Foto: Andres Putting

Ветер продолжает усиливаться. Согласно сообщениям, на Финском заливе он уже достигает 21 м/с.

В 9:30 волны в Финском заливе достигали 5 метров в высоту. Вследствие этого паромное движение нарушено.

Согласно прогнозу, в среду будет ветер юго-западный 8-13, порывами 17-20 м/с, на побережье до 13-18, порывами 23-25 м/с, на островах до 28 м/с. Метеорологическая служба предупреждала, что на территории Эстонии ожидается очень сильный штормовой ветер, который может поломать деревья, а также привести к перебоям с электричеством и остановке паромного движения.

Посылайте свои фото и видео шторма на vihje@delfi.ee

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