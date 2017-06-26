Синоптики предупреждают: в понедельник на Эстонию обрушится ненастье

Метеослужба предупреждает: на Запад и Север Эстонии надвигаются дожди и грозы. В северной часть Балтийского моря юго-западный ветер порывами 17 м/с.

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Понедельник, 26.06:

Днем: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, осадки местами сильные. Ветер юго-западный 6-12, порывы 15 на островах и побережье 17 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Вторник, 27.06:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7..13°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 14..18°C.

Среда, 28.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 3-10, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 3-10, на северном побережье порывы 14 м/с, после обеда ослабеет. Температура воздуха 16..21°C.

Четверг, 29.06:

Ночью: Небольшая облачность. Без осадков. Ветер поменяет направление на восточное, северо-восточное и усилится 5-10, утром на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 8..23°C.

Днем: Переменная облачность. По югу Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 15..22°C.