Поэтому советуем вам слегка утеплиться. Читайте прогноз от pogoda.ee на ближайшие четыре дня.

Суббота, 14.01:

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня во многих местах пройдет небольшой снег, мокрый снег, на побережье и островах и дождь, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха +1..-2°C.

Воскресенье, 15.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-7°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 3-7 м/с. Температура воздуха -0..-3°C.

Понедельник, 16.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-8, местами -11°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..-7°C.

Вторник, 17.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -3..-7, местами -10°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-6°C.